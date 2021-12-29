Матч Швейцария – США на МЧМ-2022 отменен из-за COVID-19
Международная федерация хоккея отменила матч между сборными США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира, сообщают «Известия».
Это связано с эпидемией COVID-19. Положительный тест на коронавирус был выявлен у двух американских хоккеистов. Результат игры будет засчитан как победа Швейцарии со счетом 1:0 по пенальти в соответствии с правилами Международной федерации хоккея, отметила федерация.
При этом для сборной США под вопросом остается матч 29 декабря против команды Швеции. Повторное тестирование спортсменов покажет, сыграют ли действующие золотые призеры чемпионата мира среди юниоров со шведами.
Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что было достигнуто соглашение с профсоюзом игроков НХЛ (НХЛПА) о приостановке регулярного чемпионата из-за ситуации с COVID-19. Регулярный чемпионат НХЛ возобновился лишь 27 декабря.
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