Матч сборных России и Швеции перенесен в Москву

Товарищеский матч между сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву. Российский футбольный союз (РФС) убедил шведских коллег провести встречу в российской столице, несмотря на их желание провести матч на «нейтральной территории» сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча сборных России и Швеции запланирована на 8 октября. 12 ноября национальная сборная встретится с командой Молдавией на арене «Зимбру» в Кишиневе, подчеркивает Газета.ру.

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К слову, на прошлой неделе Международная федерация футбола обнародовала обновлённый рейтинг национальных сборных команд. Россия улучшила своё положение на шесть позиций, обосновавшись на 32 месте.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии. Далее следуют команды Франции и Бразилии. Англичане осталась на четвёртой строчке. Португалия поднялась на одну позицию до пятого места, оттеснив Уругвай на шестое, отмечает RT.

Интересно, что Россия совершила самый большой рывок вверх среди всех сборных. В следующий раз рейтинг ФИФА будет обновлён 22 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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