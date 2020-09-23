Матч сборных России и Швеции перенесен в Москву

Товарищеский матч между сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву. Российский футбольный союз (РФС) убедил шведских коллег провести встречу в российской столице, несмотря на их желание провести матч на «нейтральной территории» сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча сборных России и Швеции запланирована на 8 октября. 12 ноября национальная сборная встретится с командой Молдавией на арене «Зимбру» в Кишиневе, подчеркивает Газета.ру.