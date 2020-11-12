Матч Россия - Молдавия закончился ничьей

Товарищеский матч между Россией и Молдавией закончился ничьей.

Счет игры составил 0:0.

Встреча команд состоялась на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

Игра прошла без российского футболиста Артема Дзюбы. Ранее 8 ноября в сети с футболистом был распространен интимный ролик. Быстрее всех отреагировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который решил не вызывать Дзюбу на матчи сборной в ноябре.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МолдавияФутбол
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