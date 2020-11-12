Матч Россия - Молдавия закончился ничьей
12 ноября 202022:10
Товарищеский матч между Россией и Молдавией закончился ничьей.
Счет игры составил 0:0.
Встреча команд состоялась на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.
Игра прошла без российского футболиста Артема Дзюбы. Ранее 8 ноября в сети с футболистом был распространен интимный ролик. Быстрее всех отреагировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который решил не вызывать Дзюбу на матчи сборной в ноябре.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- СК возбудил уголовное дело после прорыва трубы в Подмосковье
- СМИ: Подозреваемому в госизмене сотруднику «Аэрофлота» приписали работу на британскую разведку
- Врач рассказал, когда инфицированные COVID-19 люди наиболее заразны
- Трамп продлил санкции США против Ирана
- Глава Минобороны Турции рассказал о роли страны в соглашении по Карабаху
12 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru