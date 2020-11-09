Дзюба записал обращение после интимного видео

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал опубликованное интимное видео со своим участием, которое появилось ранее в интернете.

«Я неидеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда практически все отворачиваются, я безумно благодарю всех, кто меня поддержал в трудную минуту. Даже незнакомые люди меня поддерживали, их очень много», — сказано в обращении футболиста в его аккаунте в Instagram.

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором запечатлен капитан сборной России. Из-за этого футболист закрыл свой аккаунт в Instagram. Кроме того, после интимного видео Дзюбу не вызвали в сборную.

