Матч Первой лиги в Раменском проведут без зрителей из-за атаки БПЛА
10 сентября 202412:47
Матч Первой лиги между футбольными клубами «СКА-Хабаровск» и «Чайка» (Песчанокопское) в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба хабаровской команды.
Игра девятого тура запланирована на 10 сентября на стадионе «Сатурн» в Раменском.
«По рекомендации силовых структур... в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч "СКА-Хабаровск" — "Чайка"», — отметили в клубе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru