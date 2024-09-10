Матч Первой лиги в Раменском проведут без зрителей из-за атаки БПЛА

Матч Первой лиги между футбольными клубами «СКА-Хабаровск» и «Чайка» (Песчанокопское) в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба хабаровской команды.

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Игра девятого тура запланирована на 10 сентября на стадионе «Сатурн» в Раменском.

«По рекомендации силовых структур... в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч "СКА-Хабаровск" — "Чайка"», — отметили в клубе.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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