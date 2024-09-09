Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили из-за ливня в Ханое

7 сентября товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили из-за непогоды. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС). Команды должны были встретиться на поле в Ханое 7 сентября. Федерация футбола Вьетнама сообщила о переносе игры на фоне приближения тайфуна «Яги».

Как отметили в объединении, решение было принято с учетом количества выпавших осадков и прогноза погоды в Ханое на ближайшие сутки, передает «Радиоточка НСН».

