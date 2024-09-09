Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили из-за ливня в Ханое
Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили из-за ливня в Ханое, сообщает Telegram-канал «Молодежка».
Матч проходил на стадионе «Центр подготовки футболистов» в Ханое. Игра началась в 13:00 по московскому времени. Команды отыграли почти 40 минут, сборная России вела со счетом 2:0. Продолжить игру не позволил сильный ливень. По предварительной информации, матч доигран не будет.
7 сентября товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили из-за непогоды. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС). Команды должны были встретиться на поле в Ханое 7 сентября. Федерация футбола Вьетнама сообщила о переносе игры на фоне приближения тайфуна «Яги».
Как отметили в объединении, решение было принято с учетом количества выпавших осадков и прогноза погоды в Ханое на ближайшие сутки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили из-за ливня в Ханое
- Продюсер Пригожин сообщил, что свадьба Малофеева держалась в секрете
- Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга
- Россияне побили пятимесячный рекорд по покупке новых автомобилей
- Минобороны Белоруссии: В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО
- Гросси заявил, что реакторы на ЗАЭС не перезапустят
- Прокуратура организовала проверку крушения авиалайнера в Подмосковье
- После обрушения автомобильного моста во Вьетнаме пропали 13 человек
- Суды в 2024 году оштрафовали иноагентов на сумму более 12 миллионов рублей
- Минцифры запустит единую платформу для обучения школьников и студентов IT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru