СМИ: Сборная РФ не сможет оперативно вернуться после отмены игры с Таиландом

Сборная России по футболу не сможет оперативно вернуться в Москву из Ханоя после отмены ее игры с командой Таиланда. Об этом сообщает корреспондент издания «Чемпионат».

Отмечается, что сейчас вьетнамский аэропорт закрыт, а авиасообщение не осуществляется из-за осложнения погодных условий.

До этого «Известия» сообщили, что товарищеский матч между сборными России и Таиланда по футболу, который должен был пройти во Вьетнаме, отменили из-за возникшего тайфуна «Яги». По информации Российского футбольного союза, такое решение было принято «с учетом объема осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».