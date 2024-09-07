СМИ: Сборная РФ не сможет оперативно вернуться после отмены игры с Таиландом

Сборная России по футболу не сможет оперативно вернуться в Москву из Ханоя после отмены ее игры с командой Таиланда. Об этом сообщает корреспондент издания «Чемпионат».

Отмечается, что сейчас вьетнамский аэропорт закрыт, а авиасообщение не осуществляется из-за осложнения погодных условий.

До этого «Известия» сообщили, что товарищеский матч между сборными России и Таиланда по футболу, который должен был пройти во Вьетнаме, отменили из-за возникшего тайфуна «Яги». По информации Российского футбольного союза, такое решение было принято «с учетом объема осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».

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5 сентября там прошел матч товарищеского турнира между сборными Вьетнама и России. Победу со счетом 3:0 одержала команда Валерия Карпина.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявил, что начать создание российского аналога FIFA следует с появления платформы, на которой можно будет не только участвовать в фиджитал-турнирах, но и проводить другие соревнования.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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