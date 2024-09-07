СМИ: Сборная РФ не сможет оперативно вернуться после отмены игры с Таиландом
Сборная России по футболу не сможет оперативно вернуться в Москву из Ханоя после отмены ее игры с командой Таиланда. Об этом сообщает корреспондент издания «Чемпионат».
Отмечается, что сейчас вьетнамский аэропорт закрыт, а авиасообщение не осуществляется из-за осложнения погодных условий.
До этого «Известия» сообщили, что товарищеский матч между сборными России и Таиланда по футболу, который должен был пройти во Вьетнаме, отменили из-за возникшего тайфуна «Яги». По информации Российского футбольного союза, такое решение было принято «с учетом объема осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».
5 сентября там прошел матч товарищеского турнира между сборными Вьетнама и России. Победу со счетом 3:0 одержала команда Валерия Карпина.
Ранее бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявил, что начать создание российского аналога FIFA следует с появления платформы, на которой можно будет не только участвовать в фиджитал-турнирах, но и проводить другие соревнования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФИПИ: В ЕГЭ по истории школьники не сделали ошибки в вопросе про СВО
- СМИ: Сборная РФ не сможет оперативно вернуться после отмены игры с Таиландом
- МВД: Обычно при сдаче на права не включают поворотник и нарушают разметку
- В Петербурге начались съемки третьего сезона «Метода»
- СМИ: В Константиновке ликвидировали 50 французских наемников
- В Москве с начала выборов депутатов отразили 150 кибератак
- РФС сообщил от отмене товарищеского матча сборных России и Таиланда
- На юге Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
- В одном районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за последствий падения дрона
- Экспертиза запретила сухпайки из дела о хищении у Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru