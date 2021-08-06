Матч между казанским «Рубином» и польским «Ракувом» остановили из-за проблем с формой игроков

Отмечается, что инцидент произошел в начале второго тайма. Во время встречи буквы со спин спортсменов, нанесенные на футболки, начали отваливаться.

Надписи с номерами и именами спортсменов стали нечитаемыми. Судья был вынужден остановить матч. Футболисты «Рубина» отправились переодеваться.

При этом часть спортсменов после перерыва вышла на поле в форме с нарисованными маркером номерами, и судья запретил продолжать игру в таком виде. Проблему решили не сразу, поэтому встреча возобновилась гораздо позже положенного срока.

ТАСС передает, что в пресс-службе "Рубина" связывают сложившуюся ситуацию с недоработкой работников, отвечающих за экипировку. В руководстве клуба обещали разобраться с проблемой и выяснить ее точную причину.

