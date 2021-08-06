Матч между казанским «Рубином» и польским «Ракувом» остановили из-за проблем с формой игроков
У нескольких игроков казанского ФК «Рубин» в ходе отборочного матча Лиги конференций с польской командой «Ракув» отклеилась надпись, нанесенная на спортивную форму.
Отмечается, что инцидент произошел в начале второго тайма. Во время встречи буквы со спин спортсменов, нанесенные на футболки, начали отваливаться.
Надписи с номерами и именами спортсменов стали нечитаемыми. Судья был вынужден остановить матч. Футболисты «Рубина» отправились переодеваться.
При этом часть спортсменов после перерыва вышла на поле в форме с нарисованными маркером номерами, и судья запретил продолжать игру в таком виде. Проблему решили не сразу, поэтому встреча возобновилась гораздо позже положенного срока.
ТАСС передает, что в пресс-службе "Рубина" связывают сложившуюся ситуацию с недоработкой работников, отвечающих за экипировку. В руководстве клуба обещали разобраться с проблемой и выяснить ее точную причину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- СNN: Спецслужбы США изучают генетические данные о происхождении COVID-19
- Матч между казанским «Рубином» и польским «Ракувом» остановили из-за проблем с формой игроков
- Памфилова: ЦИК не рассматривает ограничения для непривитых на выборах
- В Белоруссии назвали причину смерти иракского гражданина на границе с Литвой
- В больницах Турции остаются четверо пострадавших в ДТП россиян
- В США прокомментировали возможность въезда в страну с российскими вакцинами
- В ВОЗ заявили о «периоде реальной опасности» из-за COVID-19
- Попова выступила против ослабления COVID-ограничений
- Месси покинул «Барселону»
- В Роспотребнадзоре оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru