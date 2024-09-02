Матч Медведева на US Open приостановили из-за пожарной тревоги

Матч четвертого круга US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешом был приостановлен при счете 6:0, 6:1, 1:2 из-за срабатывания пожарной тревоги. На время тревоги также были приостановлены другие встречи турнира.

Победитель этой пары встретится с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1-й номер рейтинга) — Томми Пол (США, 14-й номер рейтинга).