Матч Медведева на US Open приостановили из-за пожарной тревоги
Матч четвертого круга US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешом был приостановлен при счете 6:0, 6:1, 1:2 из-за срабатывания пожарной тревоги. На время тревоги также были приостановлены другие встречи турнира.
Победитель этой пары встретится с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1-й номер рейтинга) — Томми Пол (США, 14-й номер рейтинга).
Даниил Медведев, занимающий пятое место в мировом рейтинге, выиграл US Open в 2021 году и дважды доходил до финала турнира в Нью-Йорке.
В 2019 году он уступил Рафаэлю Надалю, а в прошлом году — Новаку Джоковичу. Медведев имеет 20 титулов в своем активе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru