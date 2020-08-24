«Спартак» наказан за расизм фанатов в адрес вратаря сборной России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал московский «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один домашний матч. Такова плата за оскорбления расистского характера со стороны фанатов «красно-белых» в адрес вратаря столичного «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме, передает ТАСС.
Матч состоялся накануне на стадионе «Открытие-Арене». Хозяева поля сумели победить гостей со счетом 2:1. «Спартак» также оштрафован на 300 тысяч рублей. Проверка была проведена по обращению офицера РФС по борьбе с дискриминацией, экс-капитана сборной РФ Алексея Смертина. Просмотр нескольких видео-эпизодов подтвердил, что болельщики «Спартака» оскорбляли голкипера соперников.
Смертин предупредил, что РФС может применить гораздо более жёсткие санкции к «Спартаку» в случае повторения расистских выкриков с трибун. «Красно-белые» примет тульский «Арсенал» в рамках шестого тура РПЛ 29 августа. Матч начнётся в 18:00.
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