«Спартак» наказан за расизм фанатов в адрес вратаря сборной России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал московский «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один домашний матч. Такова плата за оскорбления расистского характера со стороны фанатов «красно-белых» в адрес вратаря столичного «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме, передает ТАСС.

Матч состоялся накануне на стадионе «Открытие-Арене». Хозяева поля сумели победить гостей со счетом 2:1. «Спартак» также оштрафован на 300 тысяч рублей. Проверка была проведена по обращению офицера РФС по борьбе с дискриминацией, экс-капитана сборной РФ Алексея Смертина. Просмотр нескольких видео-эпизодов подтвердил, что болельщики «Спартака» оскорбляли голкипера соперников.

Смертин предупредил, что РФС может применить гораздо более жёсткие санкции к «Спартаку» в случае повторения расистских выкриков с трибун. «Красно-белые» примет тульский «Арсенал» в рамках шестого тура РПЛ 29 августа. Матч начнётся в 18:00.

