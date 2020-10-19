Матч «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга пройдет без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайт РПЛ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в связи со сложной эпидситуацией с 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий, напоминает телеканал 360. Он будет действовать в регионе до 7 ноября.

Напомню, игра запланирована на 1 ноября, матч состоится на стадионе «Арена Химки».