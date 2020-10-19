Матч «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга пройдет без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайт РПЛ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в связи со сложной эпидситуацией с 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий, напоминает телеканал 360. Он будет действовать в регионе до 7 ноября.

Напомню, игра запланирована на 1 ноября, матч состоится на стадионе «Арена Химки».

В Подмосковье вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

К слову, ранее стало известно, что Санкт-Петербург, как и прежде, планирует принять матчи чемпионата Европы по футболу, оснований для возможного лишения города права на проведение игр нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского отдела оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина.

Ранее издание The Sun опубликовало статью, в которой, ссылаясь на неназванные источники, утверждало, что из-за распространения коронавируса северную столицу могут убрать из списка городов-хозяев Евро-2020, напоминает Газета.ру.

По словам Сорокина, подготовка к проведению матчей продолжается в установленном порядке. Он отметил, что оргкомитет находится в постоянном контакте с УЕФА.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗенитХимкиФутболСпорт
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