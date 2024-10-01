Матч «Динамо» - «Спартак» начнётся с минуты молчания в память о Добрынине

Матч Кубка России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт в столице 2 октября, начнётся с минуты молчания в память о народном артисте РФ Вячеславе Добрынине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что композитор был болельщиком «бело-голубых».

«Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокие соболезнования родным и близким прославленного артиста», - заявили в пресс-службе команды.

Народный артист РФ, композитор, певец Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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