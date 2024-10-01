Матч «Динамо» - «Спартак» начнётся с минуты молчания в память о Добрынине
Матч Кубка России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт в столице 2 октября, начнётся с минуты молчания в память о народном артисте РФ Вячеславе Добрынине. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что композитор был болельщиком «бело-голубых».
«Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокие соболезнования родным и близким прославленного артиста», - заявили в пресс-службе команды.
Народный артист РФ, композитор, певец Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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