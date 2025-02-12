«Мастерство игроков»: Бышовец сделал ставку на «Зенит» в борьбе за чемпионство в РПЛ
«Спартаку» и «Краснодару» все еще требуется усиление, а «Зенит» имеет все шансы на чемпионство, если будет идти без потерь, заявил НСН Анатолий Бышовец.
У «Зенита» шансы на чемпионство в РПЛ выше, так как команда готова бороться за очки в каждом мачте, а индивидуальное мастерство игроков делает выигрышными ряд позиций, заявил НСН бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.
Московский «Спартак» проиграл товарищеский зимний кубок Winline «Зениту» со счетом 0:3, хотя до этого одержал несколько побед. За зимнее трансферное окно оба клуба провели серьезные дорогие трансферы. В «Спартак» приехали аргентинский вингер Пабло Солари и тринидадский нападающий из греческого АЕКа Ливай Гарсия. «Зенит» за эту зиму продал Клаудиньо, но купил защитника Дркушича и бразильского полузащитника Луиса Энрике. При этом на чемпионство в РПЛ еще претендует ФК «Краснодар», который идет на первом месте. Бышовец объяснил проигрыш «Спартака» экспериментом.
«Я не думаю, что это говорит о том, что «Спартак» слабее «Зенита». Не стоит отдельно рассматривать этот матч и в целом подготовительный период. Главная задача этого этапа – восстановить игровые качества и технические навыки после отпуска, определиться с тактикой команды на предстоящий сезон. Вчерашний матч можно рассматривать как непозволительный для Станковича эксперимент. В первом тайме состав «Спартака» был экспериментальным. А «Зенит» - это команда, которая перед собой ставит максимальные задачи по каждому турниру и матчу», - объяснил он.
По его словам, «Спартаку» и «Краснодару» все еще требуется усиление, а «Зенит» имеет все шансы на чемпионство, если будет идти без потерь.
«Отдельные позиции в «Спартаке» требуют усиления и повышенной конкуренции. Для «Спартака» сохраняются шансы в РПЛ, если не на первое место, то на призы точно. Соперничество команд в РПЛ во многом будет зависеть от стабильности. Кто будет идти без потерь, которые, например, были в первом круге у «Зенита», тот и окажется первым. Что касается «Краснодара», усиление «Зенита» в отдельных позициях имеет важное значение, это преимущество перед «Краснодаром». В «Краснодаре» некоторые позиции требуют равноценной замены на случай травмы игроков. Поэтому у «Зенита» шансы все-таки выше. Здесь влияет и уровень индивидуального мастерства игроков», - отметил он.
Со своей стороны, бывший игрок сборной России Александр Мостовой не стал делать ставки на одну команду, отметив, что Зимний кубок не говорит ни о чем.
«За эти игры очки не дают в чемпионате, все готовятся по своей программе. Поэтому могу сказать, что «Спартак» не слабее «Зенита». «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» будут бороться за чемпионство. Об этом я говорил в начале сезона. Так они и идут сейчас. К ним еще добавляется «Динамо», на «Локомотив» я не рассчитываю», - добавил собеседник НСН.
Третий Зимний кубок РПЛ прошел в Абу‑Даби. «Зенит» впервые стал победителем турнира, ранее Кубок дважды выигрывал «Спартак». Сезон чемпионата России возобновится в конце февраля, передает «Радиоточка НСН».
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