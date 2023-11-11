Массовая драка произошла на турнире по ММА в Подмосковье

Инцидент зафиксировали на мероприятии под эгидой Fight Nights на «Live-Арене» в Новоивановском.

На турнире началась потасовка между руководителем лиги кулачных боев Top Dog Данилом Алеевым и блогером Мухаммедом Носаевым. Затем драка переросла в массовую, к ней присоединились зрители. Позднее в потасовку вмешались охрана и ОМОН.

Ранее стало известно, что боксер, чемпион Европы Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

