Массовая драка произошла на турнире по ММА в Подмосковье
Массовая драка произошла в зрительном зале на турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент зафиксировали на мероприятии под эгидой Fight Nights на «Live-Арене» в Новоивановском.
На турнире началась потасовка между руководителем лиги кулачных боев Top Dog Данилом Алеевым и блогером Мухаммедом Носаевым. Затем драка переросла в массовую, к ней присоединились зрители. Позднее в потасовку вмешались охрана и ОМОН.
Ранее стало известно, что боксер, чемпион Европы Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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