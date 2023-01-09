Экс-наставник сборной Бельгии Мартинес возглавил команду Португалии
Испанский футбольный специалист Роберто Мартинес назначен главным тренером сборной Португалии. О таком решении объявила Федерация футбола южно-европейской страны.
До этого национальной сборной с 2014 года руководил Фернанду Сантуш. Он подал в отставку после чемпионата мира в Катаре, где португальцы не смогли преодолеть барьер 1/4 финала, уступив команде Марокко со счётом 0:1. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», капитан Португалии Криштиану Роналду после матча ушёл с поля со слезами на глазах.
Мартинес с 2016 года возглавлял сборную Бельгии. Он также подал в отставку по итогам выступления команды в Катаре. Бельгийцы не смогли выйти из группы в стадию плей-офф. Во главе с Мартинесом Бельгия завоевала бронзу чемпионата мира 2018 года в Москве, что стало лучшим достижением в истории этой сборной.
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