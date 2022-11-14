«Мармеладное ухо»: Тайсон и Холифилд будут выпускать сладости из конопли
14 ноября 202219:50
Знаменитые боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд собираются выпускать мармелад в форме уха, сообщают американские СМИ.
По их данным, эта сладость будет сделана с применением конопли для продажи в специализированных магазинах.
В 1997 году состоялся знаменитый бой между Тайсоном и Холифилдом, в ходе которого «железный Майк» откусил сопернику часть уха.
В апреле 2022 года сообщалось, что Тайсон избил в самолете пьяного пассажира, надоевшего ему своими приставаниями.
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14 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru