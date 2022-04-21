Майк Тайсон избил пьяного пассажира самолета. Видео

Знаменитый боксер, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон подрался в самолете с надоедливым и пьяным пассажиром.

По данными СМИ, 55-летний Тайсон собирался вылететь из Сан-Франциско во Флориду. Он сфотографировался с пассажирами, попросившими об этом, однако один из них очень хотел поговорить с боксером.