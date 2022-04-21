Майк Тайсон избил пьяного пассажира самолета. Видео

Знаменитый боксер, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон подрался в самолете с надоедливым и пьяным пассажиром.

По данными СМИ, 55-летний Тайсон собирался вылететь из Сан-Франциско во Флориду. Он сфотографировался с пассажирами, попросившими об этом, однако один из них очень хотел поговорить с боксером.

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Тайсон посоветовал мужчине успокоиться, но тот этого не сделал, после чего боксер несколько раз ударил его по лицу.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Свидетели сообщили, что Тайсон покинул самолет сразу после инцидента.

Помимо блестящей боксерской карьеры, «железный Майк» трижды попадал в тюрьму, а свой последний бой провел в 2020 году. Кроме того, в 1997 году во время боя в Лас-Вегасе он откусил кусочек уха легендарному Эвандеру Холифилду.

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ФОТО: vedkar.ru
ТЕГИ:ДракаСамолетБокс
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