Мария Шарапова сообщила о рождении сына
15 июля 202221:17
Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о рождении сына. Об этом спортсменка рассказала в одной из своих соцсетей.
В сообщении Шарапова рассказала поклонникам, что мальчика назвали Теодор. Он родился 1 июля текущего года.
Спортсменка назвала ребенка самым красивым, вознаграждающим подарком.
Мальчик стал первым ребенком 35-летней теннисистки. Отец ребенка - британский бизнесмен Александр Гилкс.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru