Мария Шарапова сообщила о рождении сына

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о рождении сына. Об этом спортсменка рассказала в одной из своих соцсетей.

Мария Шарапова завершила карьеру в спорте

В сообщении Шарапова рассказала поклонникам, что мальчика назвали Теодор. Он родился 1 июля текущего года.

Спортсменка назвала ребенка самым красивым, вознаграждающим подарком.

Мальчик стал первым ребенком 35-летней теннисистки. Отец ребенка - британский бизнесмен Александр Гилкс.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Шарапова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры