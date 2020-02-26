Мария Шарапова завершила карьеру в спорте

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.

«Теннис, я говорю тебе "прощай"»,— написала Мария Шарапова.

Мария Шарапова - российская теннисистка. На ее счету звания первой ракетки мира и Заслуженного мастера спорта России, победы в пяти турнирах Большого шлема. В последние годы Шарапова проживает в США, помимо спортивной деятельности занимается бизнесом, выпуская под собственным брендом различные товары.

Шарапова оказалась в центре допингового скандала после того, как призналась в употреблении мельдония.