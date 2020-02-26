Мария Шарапова завершила карьеру в спорте
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
«Теннис, я говорю тебе "прощай"»,— написала Мария Шарапова.
Мария Шарапова - российская теннисистка. На ее счету звания первой ракетки мира и Заслуженного мастера спорта России, победы в пяти турнирах Большого шлема. В последние годы Шарапова проживает в США, помимо спортивной деятельности занимается бизнесом, выпуская под собственным брендом различные товары.
Шарапова оказалась в центре допингового скандала после того, как призналась в употреблении мельдония.
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