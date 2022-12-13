Марио Фернандес стал игроком бразильского клуба «Интернасьонал»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес официально стал игроком клуба «Интернасьонал», сообщает пресс-служба бразильской команды.

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В сообщении говорится, что контракт с футболистом рассчитан до конца 2023 года.

Сам Фернандес записал видеообращение, в котором поблагодарил руководство ЦСКА за разрешение играть в бразильском чемпионате.

Ранее Фернандес объявил, что решил приостановить игровую карьеру, а также заявил о желании побыть с семьёй и новорождённым сыном. При этом он отметил, что по-прежнему желает «находиться рядом с ЦСКА и следить за его успехами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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