Марио Фернандес покинул «Зенит»
Бразильский защитник, выступавший за сборную России по футболу, Марио Фернандес покинул расположение санкт-петербургского «Зенита», сообщает РИА Новости.
Клуб отказался продлить контракт с ним.
«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни», - говорится в сообщении на сайте «Зенита».
Большую часть спортивной карьеры Фернандес провел, выступая за ЦСКА. В составе армейского клуба он стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз - кубок страны. В 2016 году футболист получил российское гражданство. Играя составе сборной России дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.
Ранее ветеран ЦСКА назвал Марио Фернандеса мальчиком для кухарок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК РФ: Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
- Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам
- Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера
- Американский город Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимние Олимпийские игры
- Марио Фернандес покинул «Зенит»
- Французские Альпы выбрали в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года
- Голикова: число курильщиков в России сократилось на половину
- Космонавт Артемьев рассказал, когда Россия уйдет с МКС
- Криминальную драму с Кириллом Кяро и Марком Эйдельштейном представят в Выборге
- Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru