Марио Фернандес покинул «Зенит»

Клуб отказался продлить контракт с ним.

«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни», - говорится в сообщении на сайте «Зенита».

Большую часть спортивной карьеры Фернандес провел, выступая за ЦСКА. В составе армейского клуба он стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз - кубок страны. В 2016 году футболист получил российское гражданство. Играя составе сборной России дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

Ранее ветеран ЦСКА назвал Марио Фернандеса мальчиком для кухарок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

