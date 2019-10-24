Марат Сафин осудил награды российских футболистов после ЧМ-2018
Экс-теннисист Марат Сафин раскритиковал присвоение званий Заслуженных мастеров спорта (ЗМС) членам сборной РФ по футболу после прошедшего в России чемпионата мира.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Сафин заявил, что для получения ЗМС нужно выиграть чемпионат мира либо стать первым в своем виде спорта, однако футболисты получили титулы за 5-8 места на ЧМ.
Теннисист подчеркнул, что относится к футболистам с уважением, однако у него рука не поднялась бы подписать приказ о присвоении им званий даже в порядке исключения.
Напомним, присвоение ЗМС членам российской сборной после ЧМ-2018 ранее критиковали и другие именитые спортсмены, например, чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.
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