Марадоне успешно удалили тромб в головном мозге
Экс-футболист, тренер Диего Марадона успешно перенёс операцию по удалению гематомы в головном мозге.
Накануне вечером стало известно, что аргентинцу необходима операция в связи с образованием в мозге субдуральной гематомы. По мнению медиков, тромб мог появиться из-за травмы головы.
Как сообщает аргентинский телеканал TNT Sports, личный врач спортсмена Леопольдо Луке рассказал, что операция продлилась более часа, гематому успешно удалили, и легендарный футболист чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что Диего Марадона попал в больницу в городе Ла-Плата. Медики заявляли, что речь не идет об экстренной ситуации, кроме того, госпитализация не связана с коронавирусом. Врач Марадоны заявил о его психологических проблемах, которые могут сказаться на физическом состоянии.
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