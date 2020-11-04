Марадоне успешно удалили тромб в головном мозге

Экс-футболист, тренер Диего Марадона успешно перенёс операцию по удалению гематомы в головном мозге.

Накануне вечером стало известно, что аргентинцу необходима операция в связи с образованием в мозге субдуральной гематомы. По мнению медиков, тромб мог появиться из-за травмы головы.

Как сообщает аргентинский телеканал TNT Sports, личный врач спортсмена Леопольдо Луке рассказал, что операция продлилась более часа, гематому успешно удалили, и легендарный футболист чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона попал в больницу в городе Ла-Плата. Медики заявляли, что речь не идет об экстренной ситуации, кроме того, госпитализация не связана с коронавирусом. Врач Марадоны заявил о его психологических проблемах, которые могут сказаться на физическом состоянии.

