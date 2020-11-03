Диего Марадона попал в больницу
Диего Марадона попал в больницу в городе Ла-Плата, об этом сообщает спортивный телеканал ESPN. Врач чемпион мира по футболу 1986 года рассказал, что речь не идет об экстренной ситуации, и пациент может покинуть больницу в любое время. Однако аргентинцу следует провести под наблюдением медиков минимум тир дня. Лечащий врач 60-летнего Марадоны заявил, что у него есть психологические проблемы, которые могут сказаться на его физическом состоянии.
Кроме того, уточняется, что госпитализация легендарного футболиста не связана с заражением коронавирусом, отмечает Газета.ру.
Ранее экс-футболист, тренер Диего Марадона в интервью аргентинскому изданию Clarín рассказал, что надеется на Владимира Путина и появление вакцины от COVID-19.
Легендарный аргентинский футболист заявил, что коронавирус «больше невозможно выносить».
Ранее аргентинцу пришлось уйти на карантин: один из охранников тренера был госпитализирован с коронавирусом.
Марадона признался, что инфекция — «худшее, что могло случиться с нами», отметив, что Латинская Америка сильно пострадала из-за распространения COVID-19. Легендарный футболист подчеркнул, что многие люди оказались в тяжёлом положении.
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