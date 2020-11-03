Диего Марадона попал в больницу в городе Ла-Плата, об этом сообщает спортивный телеканал ESPN. Врач чемпион мира по футболу 1986 года рассказал, что речь не идет об экстренной ситуации, и пациент может покинуть больницу в любое время. Однако аргентинцу следует провести под наблюдением медиков минимум тир дня. Лечащий врач 60-летнего Марадоны заявил, что у него есть психологические проблемы, которые могут сказаться на его физическом состоянии.

Кроме того, уточняется, что госпитализация легендарного футболиста не связана с заражением коронавирусом, отмечает Газета.ру.