Марадона выписывается из больницы после операции на головном мозге

Легенда футбола Диего Марадона вскоре будет выписан из больницы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Эту информацию подтвердил врач Марадоны Леопольдо Луке. По его словам, состояние у пациента хорошее, он уже ждет выписку. Его отпустят из больницы 10 или 11 ноября.

Врач рассказал о состоянии Марадоны после операции

Ранее экс-футболисту была проведена экстренная операция на головном мозге. Врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал РИА ФАН, что после удаления субдуральной гематомы, знаменитый аргентинец должен начать вести здоровый образ жизни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницаМарадона
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