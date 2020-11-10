Марадона выписывается из больницы после операции на головном мозге

Легенда футбола Диего Марадона вскоре будет выписан из больницы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Эту информацию подтвердил врач Марадоны Леопольдо Луке. По его словам, состояние у пациента хорошее, он уже ждет выписку. Его отпустят из больницы 10 или 11 ноября.