Врач рассказал о состоянии Марадоны после операции

Личный врач экс-футболиста Диего Марадоны рассказал о том, как проходит его восстановление после экстренной операции на головном мозге. Комментарий Леопольдо Луке приводит телеканал Sky Sports.

По словам специалиста, Марадона находится в сознании и хорошем расположении духа. При этом, Луке, легендарный экс-футболист даже пытается шутить. Также врач добавил, что никаких осложнений после операции не возникло.

«Я удивлён и очень рад видеть его таким», — цитирует Луке RT.