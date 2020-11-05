Врач рассказал о состоянии Марадоны после операции
Личный врач экс-футболиста Диего Марадоны рассказал о том, как проходит его восстановление после экстренной операции на головном мозге. Комментарий Леопольдо Луке приводит телеканал Sky Sports.
По словам специалиста, Марадона находится в сознании и хорошем расположении духа. При этом, Луке, легендарный экс-футболист даже пытается шутить. Также врач добавил, что никаких осложнений после операции не возникло.
«Я удивлён и очень рад видеть его таким», — цитирует Луке RT.
Напомним, Диего Марадона был госпитализирован в минувший вторник с признаками анемии и обезвоживания. После проведенного обследования в его мозге была обнаружена субдуральная гематома (кровоизлияние). 4 ноября Марадона успешно перенес операцию.
Между тем, ранее экс-футболист, тренер Диего Марадона в интервью аргентинскому изданию Clarín рассказал, что надеется на Владимира Путина и появление вакцины от COVID-19.
Легендарный аргентинский футболист заявил, что коронавирус «больше невозможно выносить».
Марадона отпраздновал свое 60-летие 30 октября. В настоящий момент он занимает пост главного тренера аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима», напоминает РИА ФАН.
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