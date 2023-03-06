«Манчестер Юнайтед» впервые за 92 года одержал поражение

Это поражение стало для «МЮ» одним из самых крупных в истории клуба. С таким счетом команда проиграла в 1926 году «Блэкберну», в 1930-м – «Астон Вилле», в 1931-м году – «Вулверхэмптону».

Дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» сделал Мохаммед Салах, он стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ.

Напомним, в ноябре 2022 года футболист Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

