«Манчестер Юнайтед» впервые за 92 года одержал поражение

Футболисты «Ливерпуля» разгромили «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ, забив семь мячей.

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Это поражение стало для «МЮ» одним из самых крупных в истории клуба. С таким счетом команда проиграла в 1926 году «Блэкберну», в 1930-м – «Астон Вилле», в 1931-м году – «Вулверхэмптону».

Дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» сделал Мохаммед Салах, он стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ.

Напомним, в ноябре 2022 года футболист Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортФутболМанчестер Юнайтед
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