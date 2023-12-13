«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд английских клубов в Лиге чемпионов
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал первой командой из Английской премьер-лиги (АПЛ), пропустившей 15 мячей на групповом этапе Лиги чемпионов.
В шести играх подопечные Эрика тен Хага одержали только одну победу, обыграв «Копенгаген» в домашнем матче со счётом 1:0. В остальных пяти встречах зафиксирована одна ничья и четыре поражения. В итоге последнее место в группе.
Таким образом «красные дьяволы» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2023/2024 набрали всего четыре очка, что является худшим результатом за всё время выступления в турнире.
Ранее «Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в АПЛ, став первым клубом лиги, сыгравшим на ноль 500 матчей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru