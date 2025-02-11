СМИ: Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России

Компания DB Ventures, совладельцем которой является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документы.

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Уточняется, что товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №24, что позволит реализовывать под брендом ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы, спальные мешки, а также кухонные полотенца.

При этом заявка была подана в Роспатент в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что компания Christian Dior подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков. В частности речь идет о брендах Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипе со стилизованным изображением букв C и D, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Christian Liewig / ABACAPRESS
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