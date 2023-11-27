«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ сыграл 500 сухих матчей

В 13-м туре манкунианцы обыграли «Эвертон» со счётом 3:0. Благодаря этой сухой победе «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в АПЛ, который сыграл на ноль 500 матчей.

На втором месте по данному показателю находится ФК «Челси», сыгравший 476 сухих игр. Далее идут «Ливерпуль» (460) и «Арсенал» (456).

Ранее издание FourFourTwo назвало бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона лучшим футбольным тренером в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».