«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ сыграл 500 сухих матчей
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в Английской премьер лиге (АПЛ).
В 13-м туре манкунианцы обыграли «Эвертон» со счётом 3:0. Благодаря этой сухой победе «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в АПЛ, который сыграл на ноль 500 матчей.
На втором месте по данному показателю находится ФК «Челси», сыгравший 476 сухих игр. Далее идут «Ливерпуль» (460) и «Арсенал» (456).
Ранее издание FourFourTwo назвало бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона лучшим футбольным тренером в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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