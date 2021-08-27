«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду

Журналист Фабрицио Романо в своём Twitter заявил, что футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по переходу Криштиану Роналду.

По его словам, португалец готов «к невероятному возвращению», а «Ювентус» уже получил официальное предложение по трансферу.

«Манчестер Сити» выбыл из гонки», - резюмировал Романо, добавив, что англичане намерены предложить Роналду контракт до 2023 года.

Ранее журналист сообщил, что Криштиану Роналду попрощался с партнёрами по туринскому клубу «Ювентус» и может перейти в английский «Манчестер Сити».

Португальский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2007 год. С «дьяволами» Криштиану Роналду трижды становился чемпионом Англии, выигрывал кубок и Суперкубок Англии, а также клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

