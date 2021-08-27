«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду
Журналист Фабрицио Романо в своём Twitter заявил, что футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по переходу Криштиану Роналду.
По его словам, португалец готов «к невероятному возвращению», а «Ювентус» уже получил официальное предложение по трансферу.
«Манчестер Сити» выбыл из гонки», - резюмировал Романо, добавив, что англичане намерены предложить Роналду контракт до 2023 года.
Ранее журналист сообщил, что Криштиану Роналду попрощался с партнёрами по туринскому клубу «Ювентус» и может перейти в английский «Манчестер Сити».
Португальский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2007 год. С «дьяволами» Криштиану Роналду трижды становился чемпионом Англии, выигрывал кубок и Суперкубок Англии, а также клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.
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