Криштиану Роналду попрощался с партнерами по «Ювентусу»

Футболист Криштиану Роналду попрощался с партнерами по туринскому клубу «Ювентус» и досрочно покинул тренировочную базу команды. В ближайшее время португальский форвард может официально перейти в английский «Манчестер Сити», сообщил журналист Фабрицио Романо.

Романо отметил, что Роналду не тренировался. Игрок прибыл в тренировочный центр, чтобы попрощаться с коллегами, и покинул базу 40 минут спустя.

«Криштиану планирует уйти из «Ювентуса» в ближайшие несколько часов и ждет новостей от своего агента, который ведёт переговоры с "Манчестер Сити"», — написал Романо в Twitter.

Ранее спортивный журналист Николо Скира подтвердил, что Роналду готовится вылететь в Англию и присоединиться к «Манчестер Сити». Как сообщил Скира в своем Twitter, контракт португальца с английским клубом рассчитан до лета 2023 года, игрок будет получать 20 млн евро в год. Туринский «Ювентус» получит за Роналду 30 млн евро.

