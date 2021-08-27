Криштиану Роналду попрощался с партнерами по «Ювентусу»
Футболист Криштиану Роналду попрощался с партнерами по туринскому клубу «Ювентус» и досрочно покинул тренировочную базу команды. В ближайшее время португальский форвард может официально перейти в английский «Манчестер Сити», сообщил журналист Фабрицио Романо.
Романо отметил, что Роналду не тренировался. Игрок прибыл в тренировочный центр, чтобы попрощаться с коллегами, и покинул базу 40 минут спустя.
«Криштиану планирует уйти из «Ювентуса» в ближайшие несколько часов и ждет новостей от своего агента, который ведёт переговоры с "Манчестер Сити"», — написал Романо в Twitter.
Ранее спортивный журналист Николо Скира подтвердил, что Роналду готовится вылететь в Англию и присоединиться к «Манчестер Сити». Как сообщил Скира в своем Twitter, контракт португальца с английским клубом рассчитан до лета 2023 года, игрок будет получать 20 млн евро в год. Туринский «Ювентус» получит за Роналду 30 млн евро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- СМИ: три человека погибли в авиакатастрофе в Словакии
- СМИ сообщили о стрельбе возле аэропорта Кабула
- Стали известны соперники «Спартака» и «Локомотива» по Лиге Европы
- Собянин принял решение о поддержке начинающих кинорежиссеров
- Песков: Россия решительно осуждает теракты в Кабуле
- Путин поздравил боксёров с профессиональным праздником
- Криштиану Роналду попрощался с партнерами по «Ювентусу»
- Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован
- СМИ: Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 110
- Более 120 км набережных благоустроят и реконструируют в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru