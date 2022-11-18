СМИ: «Манчестер Юнайтед» начал расторжение контракта с Роналду

«Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Криштиану Роналду из-за скандального интервью футболиста. Английский клуб уже сделал первые юридические шаги к прекращению сотрудничества с португальцем. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению представителей «Манчестер Юнайтед», Роналду нарушил условия трудового договора, публично раскритиковав клуб и его сотрудников.