СМИ: «Манчестер Юнайтед» начал расторжение контракта с Роналду

«Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Криштиану Роналду из-за скандального интервью футболиста. Английский клуб уже сделал первые юридические шаги к прекращению сотрудничества с португальцем. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению представителей «Манчестер Юнайтед», Роналду нарушил условия трудового договора, публично раскритиковав клуб и его сотрудников.

СМИ: Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду ушёл из клуба

Ранее футболист пожаловался на то, что футбольный клуб решил его предать. Уточняется, что после расторжения контракта с пятикратным обладателем «Золотого мяча», клуб не планирует выплачивать ему сумму, которая полагается спортсмену. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», речь идет о 18,3 миллиона евро.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КонтрактыМанчестер ЮнайтедКриштиану Роналду
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