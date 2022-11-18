СМИ: «Манчестер Юнайтед» начал расторжение контракта с Роналду
«Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Криштиану Роналду из-за скандального интервью футболиста. Английский клуб уже сделал первые юридические шаги к прекращению сотрудничества с португальцем. Об этом сообщает Daily Mail.
По мнению представителей «Манчестер Юнайтед», Роналду нарушил условия трудового договора, публично раскритиковав клуб и его сотрудников.
Ранее футболист пожаловался на то, что футбольный клуб решил его предать. Уточняется, что после расторжения контракта с пятикратным обладателем «Золотого мяча», клуб не планирует выплачивать ему сумму, которая полагается спортсмену. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», речь идет о 18,3 миллиона евро.
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