Спорт
«Манчестер Сити» с 95 очками вернулся на первое место в турнирной таблице. Идущий вторым «Ливерпуль» отстает на 1 очко, передает ТАСС.
«Манчестер Сити» вернулся на первое место в чемпионате Англии
6 мая23:57
«Манчестер Сити» на домашнем стадионе со счетом 1:0 обыграл «Лестер» в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Единственный гол забил Венсан Компани.
«Манчестер Сити» с 95 очками вернулся на первое место в турнирной таблице. Идущий вторым «Ливерпуль» отстает на 1 очко, передает ТАСС.
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ТЕГИ:Футбол