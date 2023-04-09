ЦСКА крупно обыграл «Химки» в матче 22-го тура РПЛ

Столичный ЦСКА одержал уверенную победу над подмосковными «Химками» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Москве. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА.

Первый мяч в ворота «Химок» отправил Иван Обляков. Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль укрепили преимущество армейцев.

После 22 матчей ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ с 41 очком. Подмосковный клуб с 13 очками остается аутсайдером.

В следующем туре москвичи сыграют с екатеринбургским «Уралом». «Химки» проведут встречу с самарскими «Крыльями Советов».

«Химки» ранее лишились главного тренера Спартака Гогниева и находятся на грани вылета из РПЛ. Эксперты называют ситуацию в клубе «цирком», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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