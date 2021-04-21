«Манчестер сити» официально объявил о выходе из Суперлиги
ФК "Манчестер Сити" объявил, что покидает европейскую Суперлигу. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте клуба.
Как указано в заявлении, клуб готов официально подтвердить, что запустил процедуру выхода из европейской Суперлиги. "МанСити" стал первой командой, официально подтвердивший отказ от участия в проекте.
При этом СМИ передавали, что аналогичное решение примут лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико". По предварительным данным, причиной для этого стала критика проекта со стороны УЕФА и других официальных организаций.
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