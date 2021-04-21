«Манчестер сити» официально объявил о выходе из Суперлиги

ФК "Манчестер Сити" объявил, что покидает европейскую Суперлигу. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте клуба.

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Как указано в заявлении, клуб готов официально подтвердить, что запустил процедуру выхода из европейской Суперлиги. "МанСити" стал первой командой, официально подтвердивший отказ от участия в проекте.

При этом СМИ передавали, что аналогичное решение примут лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико". По предварительным данным, причиной для этого стала критика проекта со стороны УЕФА и других официальных организаций.

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Фото: facebook.com/ChampionsLeague
ТЕГИ:МанчестерФутбол
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