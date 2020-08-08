«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 2:1
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1.
Как сообщает Интерфакс, в результате «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Первый гол матча был забит на 9-й минуте игроком «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Сравнять счет «Реалу» удалось на 28-й минуте, гол забил Карим Бензема. Решающий гол осуществил Габриэл Жэзус на 68-й минуте встречи, отмечает Газета.ру.
Ранее сегодня стало известно, что петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2019/2020. Со счётом 2 – 1 питерская команда обыграла столичный «Локомотив».
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