«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 2:1

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1.

Как сообщает Интерфакс, в результате «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Первый гол матча был забит на 9-й минуте игроком «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Сравнять счет «Реалу» удалось на 28-й минуте, гол забил Карим Бензема. Решающий гол осуществил Габриэл Жэзус на 68-й минуте встречи, отмечает Газета.ру.

Ранее сегодня стало известно, что петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2019/2020. Со счётом 2 – 1 питерская команда обыграла столичный «Локомотив».

