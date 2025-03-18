Овечкин назвал свою маму лучшей спортсменкой всех времен
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшей спортсменкой в истории свою мать, двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Лучшая спортсменка всех времен? Выберу мою маму - Татьяну Овечкину», - подчеркнул нападающий.
Татьяне Овечкиной 74 года. За свою карьеру баскетболистка выступала за столичное «Динамо» и сборную СССР. В составе национальной команды Овечкина дважды выиграла Олимпийские игры - в 1976 и 1980 годах, стала чемпионкой мира 1975 года и шестикратной чемпионкой Европы.
Между тем Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в матчах чемпионатов лиги за календарный месяц, в марте он забросил 158 шайб, отмечает РЕН ТВ.
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