Мальцев назвал возвращение флага важным стимулом для спортсменов

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев заявил, что возвращение национальной символики российским спортсменам в водных видах спорта стало значимым и долгожданным событием. Его слова приводит NEWS.ru.

По его оценке, для любого атлета принципиально выступать под флагом своей страны и слышать гимн на высшей ступени пьедестала. Он подчеркнул, что такие изменения вызывают исключительно положительные эмоции и дают дополнительную мотивацию продолжать работу и добиваться результатов.