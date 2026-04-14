Мальцев назвал возвращение флага важным стимулом для спортсменов

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев заявил, что возвращение национальной символики российским спортсменам в водных видах спорта стало значимым и долгожданным событием. Его слова приводит NEWS.ru.

По его оценке, для любого атлета принципиально выступать под флагом своей страны и слышать гимн на высшей ступени пьедестала. Он подчеркнул, что такие изменения вызывают исключительно положительные эмоции и дают дополнительную мотивацию продолжать работу и добиваться результатов.

Мальцев добавил, что спортсмены долго ждали этого решения, продолжали тренироваться и сохраняли надежду на возвращение символики.

Также он выразил благодарность главе Федерации водных видов спорта России Дмитрию Мазепину за поддержку и усилия, направленные на защиту интересов спортсменов. По мнению Мальцева, российские атлеты смогут подтвердить свои амбиции результатами на соревнованиях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
