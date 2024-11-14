Малкин получил золотую клюшку в честь 500 голов в чемпионатах НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» подарил нападающему команды, россиянину Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500 шайб, заброшенных за его карьеру в НХЛ.

Хоккеист забросил пятисотую шайбу 17 октября в матче против «Баффало Сейбрз».

Церемония чествования прошла перед игрой регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз». На ней присутствовали сам Малкин, его родители Владимир и Наталья, сын Никита. На арене в Питтсбурге показали видеопоздравления для Малкина от различных хоккеистов, в том числе россиянина, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Затем спортсмену вручили памятную золотую клюшку.

Между тем российский нападающий New York Rangers Артемий Панарин набрал 800 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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