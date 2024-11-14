Малкин получил золотую клюшку в честь 500 голов в чемпионатах НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» подарил нападающему команды, россиянину Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500 шайб, заброшенных за его карьеру в НХЛ.
Хоккеист забросил пятисотую шайбу 17 октября в матче против «Баффало Сейбрз».
Церемония чествования прошла перед игрой регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз». На ней присутствовали сам Малкин, его родители Владимир и Наталья, сын Никита. На арене в Питтсбурге показали видеопоздравления для Малкина от различных хоккеистов, в том числе россиянина, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Затем спортсмену вручили памятную золотую клюшку.
Между тем российский нападающий New York Rangers Артемий Панарин набрал 800 очков в регулярном чемпионате НХЛ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Химик Дорохов рассказал, чем опасны влажные салфетки
- Минстрой: в России нужно создавать малые агломерации для улучшения демографии
- Фронтмена группы Duran Duran наградили Орденом Британской империи
- В НАТО допустили изменение механизма финансирования альянса
- Малкин получил золотую клюшку в честь 500 голов в чемпионатах НХЛ
- В отряд «БАРС-Брянск» вступили почти 600 добровольцев
- В ЦБ дали понять о неминуемом повышении ключевой ставки в декабре
- Суд оштрафовал Noize MC по делу о дискредитации армии
- Начались съемки адаптации рассказа Лескова «Левша»
- СМИ: У Аллы Пугачевой отменены два корпоратива в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru