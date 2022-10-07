Бизнесмен Демин продал футбольный клуб «Борнмут»

Российский предприниматель Максим Дёмин договорился о продаже английского футбольного клуба «Борнмут» американскому бизнесмену Биллу Фоули за £120 млн, сообщают британские СМИ.

Официально о смене владельца будет объявлено после того, как Фоули получит разрешение на покупку от Английской премьер-лиги.

Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» консорциуму Clearlake Capital

В сентябре сообщалось, что Дёмин хотел выручить за команду около £150 млн.

Новый владелец «Борнмута» возглавляет одну из крупнейших страховых компаний в США. Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд. Помимо английской футбольной команды, он является мажоритарным владельцем клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Ранее Роман Абрамович официально продал «Челси», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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