Бизнесмен Демин продал футбольный клуб «Борнмут»
Российский предприниматель Максим Дёмин договорился о продаже английского футбольного клуба «Борнмут» американскому бизнесмену Биллу Фоули за £120 млн, сообщают британские СМИ.
Официально о смене владельца будет объявлено после того, как Фоули получит разрешение на покупку от Английской премьер-лиги.
В сентябре сообщалось, что Дёмин хотел выручить за команду около £150 млн.
Новый владелец «Борнмута» возглавляет одну из крупнейших страховых компаний в США. Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд. Помимо английской футбольной команды, он является мажоритарным владельцем клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».
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