Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» консорциуму Clearlake Capital

Главным требованием властей Британии заключалось в том, чтобы ни Абрамович, ни связанные с ним лица не получили денег от продажи ФК.

В начале мая группа инвесторов, среди которых инвесткомпания Clearlake Capital, договорились о продаже клуба за 4,25 млрд фунтов стерлингов. В настоящее время ведется работа над завершением сделки.

