Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига одобрила продажу футбольного клуба «Челси», принадлежащего миллиардеру Роману Абрамовичу, консорциуму Clearlake Capital. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Главным требованием властей Британии заключалось в том, чтобы ни Абрамович, ни связанные с ним лица не получили денег от продажи ФК.

В начале мая группа инвесторов, среди которых инвесткомпания Clearlake Capital, договорились о продаже клуба за 4,25 млрд фунтов стерлингов. В настоящее время ведется работа над завершением сделки.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:Футбол
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