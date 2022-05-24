Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» консорциуму Clearlake Capital
Английская премьер-лига одобрила продажу футбольного клуба «Челси», принадлежащего миллиардеру Роману Абрамовичу, консорциуму Clearlake Capital. Об этом сообщает «Интерфакс».
Главным требованием властей Британии заключалось в том, чтобы ни Абрамович, ни связанные с ним лица не получили денег от продажи ФК.
В начале мая группа инвесторов, среди которых инвесткомпания Clearlake Capital, договорились о продаже клуба за 4,25 млрд фунтов стерлингов. В настоящее время ведется работа над завершением сделки.
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