Макс Ферстаппен впервые победил в «Формуле-1»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов впервые стал чемпионом «Формулы-1».

Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бельгии

Он выиграл заключительный в сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Отмечается, что команда компании «Мерседес» в восьмой раз подряд стала победителем Кубка конструкторов «Формулы-1».

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ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:СпортПобедаФормула-1
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