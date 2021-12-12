Макс Ферстаппен впервые победил в «Формуле-1»

Путин: у зарубежных стран будет гиперзвуковое оружие, однако у России, скорее всего, появятся к тому времени средства его ликвидации

Аверьянов: США закладывают основу для создания цифрового альянса, страны которого будут жить по правилам американских ИТ-гигантов

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