Макс Ферстаппен впервые победил в «Формуле-1»
12 декабря 202118:06
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов впервые стал чемпионом «Формулы-1».
Он выиграл заключительный в сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.
Отмечается, что команда компании «Мерседес» в восьмой раз подряд стала победителем Кубка конструкторов «Формулы-1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru