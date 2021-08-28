Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бельгии
Пилот Red Bull из Нидерландов Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Победитель преодолел трассу за 1 минуту 59,765 секунд. На втором месте следом за Ферстаппеном расположился пилот Williams Racing Джордж Расселл ( -0,321 секунды от победного результата). Третьим в квалификационном заезде стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (-0,334 секунды).
Гонщик Haas из России Никита Мазепин занял 20-е место. Его обошел напарник Мик Шумахер, который, обогнав Мазепина на секунду, оказался на 18-й позиции.
Напомним, Гран-при Бельгии организовано на трассе Спа-Франкоршам. Гонка состоится 29 августа, сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+39 001 / сут.
Умерли
181 тыс.+1 597 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+38 628 / сут.
- Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бельгии
- США заявили о ликвидации двух главарей ИГИЛ*
- За ИЗО, физкультуру и музыку в школе могут прекратить ставить оценки
- Володин не оценил готовность Кулебы «испортить жизнь» Поклонской
- Ученые в Гренландии неожиданно открыли самый северный остров планеты
- Массовую драку на Бауманской улице в Москве сняли на видео
- Минздрав предупреждает: Школьники оказались в группе риска по тяжелой форме коронавируса
- Поклонская отреагировала на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь»
- 1 сентября офлайн. Школьники и студенты возвращаются к учебе
- Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru