Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бельгии

Победитель преодолел трассу за 1 минуту 59,765 секунд. На втором месте следом за Ферстаппеном расположился пилот Williams Racing Джордж Расселл ( -0,321 секунды от победного результата). Третьим в квалификационном заезде стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (-0,334 секунды).

Гонщик Haas из России Никита Мазепин занял 20-е место. Его обошел напарник Мик Шумахер, который, обогнав Мазепина на секунду, оказался на 18-й позиции.

Напомним, Гран-при Бельгии организовано на трассе Спа-Франкоршам. Гонка состоится 29 августа, сообщает РИА Новости.

