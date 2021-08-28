Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бельгии

Пилот Red Bull из Нидерландов Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

Ферстаппен победил в третьем подряд этапе чемпионата «Формулы-1»

Победитель преодолел трассу за 1 минуту 59,765 секунд. На втором месте следом за Ферстаппеном расположился пилот Williams Racing Джордж Расселл ( -0,321 секунды от победного результата). Третьим в квалификационном заезде стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (-0,334 секунды).

Гонщик Haas из России Никита Мазепин занял 20-е место. Его обошел напарник Мик Шумахер, который, обогнав Мазепина на секунду, оказался на 18-й позиции.

Напомним, Гран-при Бельгии организовано на трассе Спа-Франкоршам. Гонка состоится 29 августа, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:АвтогонкиПобедаБельгияФормула-1
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