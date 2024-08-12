Макрона освистали на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии закрытия летних Олимпийских игр на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
Мероприятие состоялось накануне. Французский президент появился на церемонии, чтобы выступить с заключительной речью. Когда Макрон вышел на подиум, на стадионе раздался недовольный гул и свист. Из-за реакции зрителей политик не сразу смог произнести речь.
Олимпиада в Париже проходила 26 июля-11 августа. Медальный зачет выиграла сборная США с 127 медалями (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзы), за ней следуют команды Китая (91 медаль, в том числе 40 золотых) и Японии (45 медалей, 20 из них — золотые). Спортсмены из России выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе и завоевали лишь одну медаль: теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали обладательницами серебра в парном разряде, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Белгородом жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ
- Макрона освистали на церемонии закрытия Олимпиады-2024
- Над тремя регионами уничтожили 18 беспилотников ВСУ
- Алаудинов сообщил о рекордных потерях ВСУ на Курском направлении
- УФСИН Мордовии проверит информацию о банкете в колонии
- Вице-президент Ирана Зариф хочет уйти в отставку
- СМИ: Иран может ударить по Израилю в течение нескольких дней
- СМИ: Заключенные устроили в мордовской колонии банкет
- В России создали ракету для противодействия F-16
- СМИ: Россия готовит жесткий ответ на атаки в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru