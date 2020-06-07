Макгрегор снова решил завершить карьеру

Боец смешанного стиля (MMA) из Ирландии Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Сообщение об этом он опубликовал в своем Twitter.

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!» — приводит цитату Макгрегора Lenta.ru.

К своему заявлению Макгрегор прикрепил фотографию с матерью Маргарет, сделанную после одного из успешных поединков в Лас-Вегасе.

«Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Все, что ты хочешь, твое», — написал также ирландец.