Макгрегор снова решил завершить карьеру

Боец смешанного стиля (MMA) из Ирландии Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Сообщение об этом он опубликовал в своем Twitter.

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!» — приводит цитату Макгрегора Lenta.ru.

К своему заявлению Макгрегор прикрепил фотографию с матерью Маргарет, сделанную после одного из успешных поединков в Лас-Вегасе.

«Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Все, что ты хочешь, твое», — написал также ирландец.

Заслуженный тренер рассказал о сроках реванша Макгрегора с Нурмагомедовым

Нынешнее заявление Макгрегора уже третье по счету. О завершении карьеры в ММА он объявлял в 2016 и 2019 годах и затем продолжал состязания.

За свою карьеру в ММА он провел 26 боев. При этом победил 22 раза, проиграл четыре. Является чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортМакгрегорКонор Макгрегор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры