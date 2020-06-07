Макгрегор снова решил завершить карьеру
Боец смешанного стиля (MMA) из Ирландии Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Сообщение об этом он опубликовал в своем Twitter.
«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!» — приводит цитату Макгрегора Lenta.ru.
К своему заявлению Макгрегор прикрепил фотографию с матерью Маргарет, сделанную после одного из успешных поединков в Лас-Вегасе.
«Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Все, что ты хочешь, твое», — написал также ирландец.
Нынешнее заявление Макгрегора уже третье по счету. О завершении карьеры в ММА он объявлял в 2016 и 2019 годах и затем продолжал состязания.
За свою карьеру в ММА он провел 26 боев. При этом победил 22 раза, проиграл четыре. Является чемпионом UFC в двух весовых категориях.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
468 тыс.+8 984 / сут.
Умерли
5 859+134 / сут.
Выздоровели
227 тыс.+5 343 / сут.
- Макгрегор снова решил завершить карьеру
- Москва ответит Праге на высылку российских дипломатов
- Названы регионы России с самыми высокими зарплатами
- В России инфицированы COVID-19 еще 8 984 человек
- В МЧС ответили США на предложение помочь в ликвидации последствий ЧП в Норильске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru