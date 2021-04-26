Макгрегор может перейти в полусредний вес ради встречи с Усманом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал желание перейти в полусредний вес, чтобы встретиться с действующим чемпионом Камаром Усманом, написал спортсмен в своем Twitter.
По его словам, Усман копирует его манеру боя, из-за чего Макгрегор хочет вызвать его на поединок. «Он не может копировать мои слова и удары и не получить за это. Мне нравится полусредний вес. Скоро он станет моим», - сообщил Макгрегор.
Ранее Макгрегор сообщил, что схватка с американским спортсменом Дастином Порье намечена на 10 июля.
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