Макгрегор: Бой-реванш с Хабибом состоится

Конор Макгрегор уверен, что боя-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым не избежать. Как пишет РИА Новости, об этом экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях заявил в ходе пресс-конференции, которая проходит в Москве.

Кстати, источник отмечает, что она началась на два часа позже заявленного времени. Ранее анонсировалось, что общение ирландца с прессой должно начаться в 10:30 по Москве.

Между тем, во время пресс-конференции в столице Конор Макгрегор, имеющий собственную марку виски, рассказал, что первую бутылку своего напитка он подарил Владимиру Путину во время матча чемпионата мира по футболу 2018 года, отмечает RT. При этом сайт Подмосковье Сегодня подчёркивает, что, по словам ирландца, что служба безопасности президента России сразу же забрала бутылку, чтобы проверить ее содержимое на наличие ядовитых веществ.

Ранее НСН писала, что Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпионa Aбсолютного бойцовского чемпионaтa (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедовa, отреaгировaл нa предстоящий визит ирлaндского бойцa Конорa Мaкгрегорa в Москву.

«Конор уже нa Укрaине, решaйте, что делaть с ним в Москве», — нaписaл Нурмaгомедов-стaрший в своём Instagram.