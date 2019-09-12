Путин решил лично поздравить Хабиба с победой над Порье

Кстати, во время этого визита глaвa госудaрствa выполнил обещaние, которое дaл 20 лет нaзaд в Ботлихе, и выпил стопку, которую остaвил нетронутой во время своей поездки в Дaгестaн в 99-ом.

Что касается Хабиба Нурмагомедова, то он в ночь на 8 сентября одержал победу над Дастином Порье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при отсутствии поражений.

Между тем, политолог из Дагестана Эдуард Уразаев в эфире НСН заявил, что у Хабиба Нурмагомедова, который ранее во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Дастином Порье в Абу-Даби, есть все шансы стать политическим тяжеловесом, начав карьеру в родном Дагестане.

