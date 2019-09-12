Путин решил лично поздравить Хабиба с победой над Порье
Владимир Путин намерен лично встретиться с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, который в ночь на 8 сентября защитил титул чемпиона UFC. Как пишет ТАСС, об этом глава государства рассказал во время встречи с ополченцами, которые участвовали в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.
Как напоминает РИА ФАН, ранее президент России в рамках поездки в Дагестан посетил село Ботлих и возложил цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне (ВОВ), Афганистане и боевых действиях Дагестане в 1999 году.
Кстати, во время этого визита глaвa госудaрствa выполнил обещaние, которое дaл 20 лет нaзaд в Ботлихе, и выпил стопку, которую остaвил нетронутой во время своей поездки в Дaгестaн в 99-ом.
Что касается Хабиба Нурмагомедова, то он в ночь на 8 сентября одержал победу над Дастином Порье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при отсутствии поражений.
Между тем, политолог из Дагестана Эдуард Уразаев в эфире НСН заявил, что у Хабиба Нурмагомедова, который ранее во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Дастином Порье в Абу-Даби, есть все шансы стать политическим тяжеловесом, начав карьеру в родном Дагестане.
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