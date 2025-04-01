Forbes назвал Стивена Спилберга богатейшей знаменитостью
Американский режиссёр и продюсер Стивен Спилберг стал самой богатой знаменитостью мира. Об этом сообщает журнал Forbes.
По данным издания, состояние 78-летнего режиссёра, снявшего в том числе такие картины, как «Инопланетянин», «Парк юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Война миров», четыре ленты об Индиане Джонсе и другие, оценивается в 5,3 млрд долларов.
Также в тройку самых богатых знаменитостей попали американский режиссёр и создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас (5,1 млрд долларов), и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан (3,5 млрд долларов).
Ранее богатейшим человеком мира вновь признали главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Forbes назвал Стивена Спилберга богатейшей знаменитостью
- Лавров: Россия передала США данные об атаках ВСУ по энергообъектам
- Путин: К приезду Си Цзиньпина подготовят насыщенную программу
- Новый посол Франции прибыл в Россию
- Гендиректор Челябинского цинкового завода Избрехт трагически погиб на стрельбище
- Умер зампредседателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин
- МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств трех пенсионерок
- В России снимут фильм о телеведущем Николае Дроздове
- Подростков в Подмосковье арестовали после поджога релейного шкафа
- ФК «Зенит» отметит свое 100-летие матчем легенд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru