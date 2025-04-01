Forbes назвал Стивена Спилберга богатейшей знаменитостью

По данным издания, состояние 78-летнего режиссёра, снявшего в том числе такие картины, как «Инопланетянин», «Парк юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Война миров», четыре ленты об Индиане Джонсе и другие, оценивается в 5,3 млрд долларов.

Также в тройку самых богатых знаменитостей попали американский режиссёр и создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас (5,1 млрд долларов), и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан (3,5 млрд долларов).

Ранее богатейшим человеком мира вновь признали главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».